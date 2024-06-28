В Сыктывкаре руководители Т Плюс и мэрии проверили ход перекладок теплосетей

Директор Коми филиала Т Плюс Константин Голиков и руководитель администрации МО «Сыктывкар» Владимир Голдин посетили объекты реконструкции тепловых сетей в столице Коми.



Первой точкой маршрута стала улица Советская. Здесь в плановый срок завершилась реконструкция тепловой сети между домами № 22 и 30. Сейчас дорожники укладывают асфальт, и 30 июня перекресток Советская - Коммунистическая откроют для движения транспорта. После этого работы продолжатся на участке от Советской, 30 до перекрестка с ул. Куратова - он будет перекрыт с 1 июля до 20 августа.



Напомним, всего этим летом Т Плюс заменит на Советской 275 метров магистральной тепловой сети. Новые трубопроводы оснащены надежным изоляционным покрытием из пенополиуретана и системой дистанционного контроля, которая позволяет оперативно выявлять и быстро устранять возможные дефекты. За счет увеличения диаметра труб с 300 до 400 мм вырастет пропускная способность магистрали. Проект направлен на повышение качества и надежности теплоснабжения горожан.



После Советской руководители отправились на ул. Первомайскую, где в районе дома № 8 подрядная организация ведет перекладку 322 метров теплосети диаметром 500 мм. В дальнейшем этот участок будет благоустроен по программе «Безопасные качественные дороги», и энергетики заблаговременно меняют коммуникации.



Как рассказал технический директор Сыктывкарских тепловых сетей Яшар Гусейнов, сейчас на Первомайской идет реконструкция двух тепловых камер, работы выполнены на 25%. На следующей неделе начнется укладка трубы. Завершить работы планируется к 15 августа. После этого еще две недели потребуется дорожной компании на асфальтирование участка.



Также руководители побывали на улице Малышева, где в районе дома № 14 завершается благоустройство после прошлогодних перекладок. Энергетики не только асфальтируют места раскопок, но и оборудовали новую дорогу. Скоро вдоль нее появится зеленая зона.



Представители мэрии и Т Плюс обсудили рабочие вопросы, отметили динамичный темп работ на ключевых перекладках. Подобные выезды на объекты летней ремонтной кампании будут проходить регулярно.

Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС Холдинг») — российская компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих от компании платежные документы, - около 7 млн, количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, - около 180 тысяч.