Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми мужчина избил металлической тростью бывшего сожителя своей матери

В Коми мужчина избил металлической тростью бывшего сожителя своей материФото из архива "Про Город"

В Инте мужчина избил сожителя своей матери металлической тростью. Горожанина приговорили к трем годам и шести месяцам тюрьмы. Однако, интинец не согласился с решением судьи и попытался обжаловать приговор. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Коми.

Согласно данным ведомства, в ноябре 2023 года, ранее судимый жителей Инты пришел в гости к знакомому и там встретил экс-сожителя своей матери, ко которому питал личную неприязнь. В ходе конфликта он нанес ему несколько ударов металлической тростью по лицу и телу, что вызвало тупую травму грудной клетки и перелом двух ребер у пострадавшего.

В суде обвиняемый признал свою вину, и ему было назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дополнительным годом ограничения свободы.

Осужденный попытался обжаловать приговор, но Верховный суд Республики Коми поддержал мнение государственного обвинителя региональной прокуратуры и оставил обвинительный вердикт в силе, отклонив апелляцию. Теперь приговор является окончательным.

В Инте мужчина избил сожителя своей матери металлической тростью. Горожанина приговорили к трем годам и шести месяцам тюрьмы. Однако, интинец не согласился с решением судьи и попытался обжаловать приговор. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Коми.

Согласно данным ведомства, в ноябре 2023 года, ранее судимый жителей Инты пришел в гости к знакомому и там встретил экс-сожителя своей матери, ко которому питал личную неприязнь. В ходе конфликта он нанес ему несколько ударов металлической тростью по лицу и телу, что вызвало тупую травму грудной клетки и перелом двух ребер у пострадавшего.

В суде обвиняемый признал свою вину, и ему было назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дополнительным годом ограничения свободы.

Осужденный попытался обжаловать приговор, но Верховный суд Республики Коми поддержал мнение государственного обвинителя региональной прокуратуры и оставил обвинительный вердикт в силе, отклонив апелляцию. Теперь приговор является окончательным.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости