В Коми мужчина избил металлической тростью бывшего сожителя своей матери

В Инте мужчина избил сожителя своей матери металлической тростью. Горожанина приговорили к трем годам и шести месяцам тюрьмы. Однако, интинец не согласился с решением судьи и попытался обжаловать приговор. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Коми.

Согласно данным ведомства, в ноябре 2023 года, ранее судимый жителей Инты пришел в гости к знакомому и там встретил экс-сожителя своей матери, ко которому питал личную неприязнь. В ходе конфликта он нанес ему несколько ударов металлической тростью по лицу и телу, что вызвало тупую травму грудной клетки и перелом двух ребер у пострадавшего.