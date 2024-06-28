В Коми мужчина избил металлической тростью бывшего сожителя своей матери
- 12:57 28 июня
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- Инесса Богатая
В Инте мужчина избил сожителя своей матери металлической тростью. Горожанина приговорили к трем годам и шести месяцам тюрьмы. Однако, интинец не согласился с решением судьи и попытался обжаловать приговор. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Коми.
Согласно данным ведомства, в ноябре 2023 года, ранее судимый жителей Инты пришел в гости к знакомому и там встретил экс-сожителя своей матери, ко которому питал личную неприязнь. В ходе конфликта он нанес ему несколько ударов металлической тростью по лицу и телу, что вызвало тупую травму грудной клетки и перелом двух ребер у пострадавшего.
В суде обвиняемый признал свою вину, и ему было назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дополнительным годом ограничения свободы.
Осужденный попытался обжаловать приговор, но Верховный суд Республики Коми поддержал мнение государственного обвинителя региональной прокуратуры и оставил обвинительный вердикт в силе, отклонив апелляцию. Теперь приговор является окончательным.
В Инте мужчина избил сожителя своей матери металлической тростью. Горожанина приговорили к трем годам и шести месяцам тюрьмы. Однако, интинец не согласился с решением судьи и попытался обжаловать приговор. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Коми.
Согласно данным ведомства, в ноябре 2023 года, ранее судимый жителей Инты пришел в гости к знакомому и там встретил экс-сожителя своей матери, ко которому питал личную неприязнь. В ходе конфликта он нанес ему несколько ударов металлической тростью по лицу и телу, что вызвало тупую травму грудной клетки и перелом двух ребер у пострадавшего.
В суде обвиняемый признал свою вину, и ему было назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дополнительным годом ограничения свободы.
Осужденный попытался обжаловать приговор, но Верховный суд Республики Коми поддержал мнение государственного обвинителя региональной прокуратуры и оставил обвинительный вердикт в силе, отклонив апелляцию. Теперь приговор является окончательным.
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