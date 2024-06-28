Стало известно, сколько времени нужно семье в Коми, чтобы накопить на квартиру
- 08:45 28 июня
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- Иван Огурцов
Наш регион вошел в десятку по доступности жилья
В очередном рейтинге регионов по доступности жилья от РИА «Новости», опубликованном месяц назад, Республика Коми снова вошла в топ-10 регионов с наиболее доступным жильем.
Рейтинг основывается на простом, но актуальном показателе – минимальном количестве лет, необходимом семье с одним ребенком для накопления на типовую квартиру площадью 60 квадратных метров. При этом предполагается, что родители получают среднестатистическую заработную плату в регионе и не используют кредиты или займы. Для расчета учитываются цены на жилье в мае 2024 года и прожиточный минимум для взрослых и детей в конкретном регионе.
В Коми, например, средняя стоимость типовой квартиры на "вторичном" рынке месяц назад составляла 5,3 миллиона рублей. Это, кстати, на 500 тысяч рублей больше, чем в мае 2023 года, когда средняя стоимость была 4,8 миллиона рублей.
Согласно рейтингу, семье в Коми требуется 3,4 года для накопления на жилье. Годом ранее этот срок составлял 3,9 года.
В Ненецком автономном округе жилье по стране самое доступное – семье потребуется всего 2,5 года для накопления на квартиру. В Чечне и Дагестане ситуация противоположная – более 10 лет. В Крыму и Севастополе семьям потребуется около 12 лет для накопления на жилье.