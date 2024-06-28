Жители одного из сел Сыктывдинского района остались без единственного магазина

Последних продуктов, которые люди успели закупить, хватит на неделю Жители села Слудка, расположенного в Сыктывдинском районе, столкнулось с серьезной проблемой – закрытием единственного магазина. В населенном пункте обеспокоены, здесь не уверены, что торговая точка откроется в ближайшее время. В последние дни работы магазина люди запаслись продуктами первой необходимости – хлебом, молоком и другими товарами, но этих запасов хватит лишь на неделю. Сельчане, имеющие личный транспорт, не испытывают особых трудностей, так как могут добраться до ближайших населенных пунктов – в Часово, Зеленец или Кожмудор, чтобы купить продукты. Однако для остальных жителей села сложившаяся ситуация может стать настоящим испытанием.

Администрация сельского поселения подтверждает, что перспективы не самые оптимистичные. Продавцы магазина уволились, мотивируя свое решение неблагоприятными условиями труда и отдыха. Поиск новых сотрудников оказался сложной задачей – местные власти обращались к бывшим продавцам, безработным, дачникам, но найти желающих работать в магазине не удалось.

Одна из основных причин, препятствующих поиску сотрудников, заключается в сложном взаимодействии между местными жителями и продавцами. Сельчане недовольны качеством работы продавцов, считают их некомпетентными. Эта ситуация создает неблагоприятную атмосферу для работы, отпугивая потенциальных сотрудников.

В поисках решения проблемы сельская администрация обращалась в Центр занятости населения, однако и там не удалось найти подходящего кандидата на должность продавца в единственном магазине. Таким образом, село осталось без своей торговой точки, что значительно осложняет жизнь местных жителей.

Многие надеются на организацию выездной торговли, но этот процесс требует времени и ресурсов. Особую тревогу вызывает положение маломобильных граждан с инвалидностью, которые ранее получали продукты от социальных работников.

В сложившейся ситуации единственной надеждой для жителей села остается почтальон, которая также работает в селе. Однако ее рабочий день перегружен основной работой, поэтому она не может взять на себя дополнительные обязанности по доставке продуктов.