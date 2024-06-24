В Прилузском районе Коми родители несовершеннолетних детей выплатят ущерб за сгоревшее здание

Фото из архива "Про Город"

В Прилузском районе родители несовершеннолетних пироманов выплатят почти сто тысяч рублей за сгоревшую нежилую постройку. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

Инцидент произошел в селе Ношуль, подростки подожгли нежилое здание. Дети игрались спичками и не соблюдали меры пожарной безопасности.