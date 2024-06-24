В Прилузском районе Коми родители несовершеннолетних детей выплатят ущерб за сгоревшее здание
- 21:15 24 июня
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В Прилузском районе родители несовершеннолетних пироманов выплатят почти сто тысяч рублей за сгоревшую нежилую постройку. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.
Инцидент произошел в селе Ношуль, подростки подожгли нежилое здание. Дети игрались спичками и не соблюдали меры пожарной безопасности.
В добровольном порядке родители малолетних поджигателей отказались возмещать ущерб. Суд провел экспертизу и выявил, что владелец постройки не обеспечил здание системой пожарной безопасности, а также не принял никаких мер по предотвращению свободного доступа посторонних лиц к зданию.
Прилузский районный суд взыскал с родителей виновных детей 83 200 рублей за причиненный ущерб. Также им придется заплатить за экспертизу.
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