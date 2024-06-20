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Синоптики рассказали, какая будет погода 21 июня

Синоптики рассказали, какая будет погода 21 июняфото из архива "Про Город Сыктывкар"

Региональный ЦГМС сообщил свой прогноз погоды на сегодня.

Ночью в Коми местами ожидается кратковременный дождь. Днем будет дождь, но местами сильный. На крайнем северо-востоке не ожидаются осадки, однако местами возможно гроза. Ветер южной четверти, скоростью 5-10 метров в секунду. Днем ветер местами достигнет скорости 15-20 метров в секунду.

Температура в Коми ночью достигнет температуры +12…+17, на севере местами опуститься до +4…+9, а днем +18…+23 градусов. На крайнем северо-востоке погода будет дождливой и достигнет температуры +11…+16 градусов.

В Сыктывкаре ожидается сегодня облачная погода с прояснениями. Ночью возможен небольшой, а днем умеренный дождь и гроза. Ветер будет южный с переходом на западный, скоростью 5-10 метров в секунду, а днем порывы достигнут скорости в 14 метров в секунду. Температура ночью в столице Коми +14…+16, а днем повысится до +19…+21 градусов.

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