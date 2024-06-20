Клещи продолжают “терроризировать” жителей Коми: количество пострадавших растет
- 23:00 20 июня
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- Олег Помидоров
фото из архива "Про Город Сыктывкар"
По данным профильного ведомства, с начала сезона эти насекомые покусали около двух тысяч человек.
Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Коми, с 13 по 20 июня за помощью после укусов клещей, в медицинские учреждения обратились 552 жителя Коми. Среди них – 74 несовершеннолетних. В общем подсчете от укусов клещей на территории республики пострадали 2037 человек. Среди них оказался 361 ребенок.
За минувшую неделю специалисты провели в Коми 430 исследований клещей. Из них в четырех случаях был выявлен антиген вируса клещевого энцефалита. В 107 случаях клещи переносили возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. В двух ситуациях эти опасные насекомые имели в себе моноцитарный эрлихиоз человека.