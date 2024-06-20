Клещи продолжают “терроризировать” жителей Коми: количество пострадавших растет

По данным профильного ведомства, с начала сезона эти насекомые покусали около двух тысяч человек.

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Коми, с 13 по 20 июня за помощью после укусов клещей, в медицинские учреждения обратились 552 жителя Коми. Среди них – 74 несовершеннолетних. В общем подсчете от укусов клещей на территории республики пострадали 2037 человек. Среди них оказался 361 ребенок.