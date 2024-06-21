В Коми раскрыли реальные данные по заболеваемости ботулизмом

Опасная болезнь уже "накрыла" несколько российских регионов В начале недели в Москве за медицинской помощью с признаками редкого заболевания обратилось более 120 человек. В дальнейшем география расширилась - инфекция распространилась в Нижегородской области и Казани, где десятки пострадавших попали в реанимацию, и врачи борются за их жизни.

По предварительным данным, общей причиной для всех случаев является салат с фасолью. Следствие предполагает, что именно в этом продукте найден ботулотоксин, вырабатываемый спорообразующей анаэробной бактерией Clostridium botulinum.

Согласно сведениям, полученным от министерства здравоохранения Республики Коми, в этом году новых случаев пищевого токсикоза не зафиксировано, пишет "КП-Коми". В последний раз заражение регистрировали в прошлом году, когда помощь понадобилась 47-летнему мужчине. За 2022 и 2021 годы случаев ботулизма в регионе зарегистрировано не было.