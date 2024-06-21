В Коми раскрыли реальные данные по заболеваемости ботулизмом
- 07:30 21 июня
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- Иван Огурцов
Опасная болезнь уже "накрыла" несколько российских регионов
В начале недели в Москве за медицинской помощью с признаками редкого заболевания обратилось более 120 человек. В дальнейшем география расширилась - инфекция распространилась в Нижегородской области и Казани, где десятки пострадавших попали в реанимацию, и врачи борются за их жизни.
По предварительным данным, общей причиной для всех случаев является салат с фасолью. Следствие предполагает, что именно в этом продукте найден ботулотоксин, вырабатываемый спорообразующей анаэробной бактерией Clostridium botulinum.
Согласно сведениям, полученным от министерства здравоохранения Республики Коми, в этом году новых случаев пищевого токсикоза не зафиксировано, пишет "КП-Коми". В последний раз заражение регистрировали в прошлом году, когда помощь понадобилась 47-летнему мужчине. За 2022 и 2021 годы случаев ботулизма в регионе зарегистрировано не было.
Следует отметить, что ботулизмом часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства, куда не проникает воздух, и создаются благоприятные условия для сохранения возбудителя болезни. При этом внешний вид, вкус и запах продуктов не изменяется.