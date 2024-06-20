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Центр Сыктывкара вечером остался без воды и света на пару часов

Центр Сыктывкара вечером остался без воды и света на пару часовфото из архива "Про Город Сыктывкар"

Первое происшествие стало следствием второго.

20 июня в районе 17 часов вечера, в центре столицы Коми пропало электричество в домах по нескольких адресам. Примерно в то же время, у части потребителей в этом районе пропало горячее и холодное водоснабжение.

В администрации Сыктывкара оперативно отреагировали на этот инцидент.

По словам представителей власти, центральная часть города на некоторое время, а именно с 17:26, осталась без холодного водоснабжения из-за отсутствия электроэнергии на насосной станции третьего подъема. Перед этим, в этом же районе пропало электричество. 

“Энергетики в 18:26 возобновили подачу электроснабжение насосной станции, давления в городской системе водоснабжения стабилизируется. Приносим извинения за временные неудобства”, – сообщили в телеграм-канале мэрии Сыктывкара. 

Время спустя возобновили подачу электроэнергии в дома потребителей в центральном районе столицы Коми.

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