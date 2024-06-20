Центр Сыктывкара вечером остался без воды и света на пару часов
- 22:00 20 июня
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- Олег Помидоров
Первое происшествие стало следствием второго.
20 июня в районе 17 часов вечера, в центре столицы Коми пропало электричество в домах по нескольких адресам. Примерно в то же время, у части потребителей в этом районе пропало горячее и холодное водоснабжение.
В администрации Сыктывкара оперативно отреагировали на этот инцидент.
По словам представителей власти, центральная часть города на некоторое время, а именно с 17:26, осталась без холодного водоснабжения из-за отсутствия электроэнергии на насосной станции третьего подъема. Перед этим, в этом же районе пропало электричество.
“Энергетики в 18:26 возобновили подачу электроснабжение насосной станции, давления в городской системе водоснабжения стабилизируется. Приносим извинения за временные неудобства”, – сообщили в телеграм-канале мэрии Сыктывкара.
Время спустя возобновили подачу электроэнергии в дома потребителей в центральном районе столицы Коми.