Центр Сыктывкара вечером остался без воды и света на пару часов

Первое происшествие стало следствием второго.

20 июня в районе 17 часов вечера, в центре столицы Коми пропало электричество в домах по нескольких адресам. Примерно в то же время, у части потребителей в этом районе пропало горячее и холодное водоснабжение.

В администрации Сыктывкара оперативно отреагировали на этот инцидент.

По словам представителей власти, центральная часть города на некоторое время, а именно с 17:26, осталась без холодного водоснабжения из-за отсутствия электроэнергии на насосной станции третьего подъема. Перед этим, в этом же районе пропало электричество.