Житель Коми держал дома притон для наркоманов

фото МВД по Коми

Правоохранители Воркуты установили подозреваемого в организации и содержании наркопритона. Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Воркуте, в ходе розыскных мероприятий, установили причастность жителя Заполярья 1984 года рождения к незаконному обороту наркотиков.

Оказалось, что ранее судимый житель Воркуты многократно предоставлял свое жилье для потребления и изготовления дезоморфина.

Во время обыска, правоохранители обнаружили в квартире мужчины два шприца с неизвестной жидкостью, лезвия и посуду для изготовления наркотика.