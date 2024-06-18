Житель Коми держал дома притон для наркоманов
- 00:40 19 июня
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- Олег Помидоров
фото МВД по Коми
Правоохранители Воркуты установили подозреваемого в организации и содержании наркопритона.
Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Воркуте, в ходе розыскных мероприятий, установили причастность жителя Заполярья 1984 года рождения к незаконному обороту наркотиков.
Оказалось, что ранее судимый житель Воркуты многократно предоставлял свое жилье для потребления и изготовления дезоморфина.
Во время обыска, правоохранители обнаружили в квартире мужчины два шприца с неизвестной жидкостью, лезвия и посуду для изготовления наркотика.
В адрес воркутинца блюстители порядка возбудили уголовное дела по факту организации и содержания наркопритона. Воркутинца отправили в СИЗО.