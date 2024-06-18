Синоптики рассказали о том, какая погода будет в Коми 19 июня
- 23:00 18 июня
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- Олег Помидоров
Региональный ЦГМС сообщил о том, какая будет погода в республике завтра.
Так, в северных районах ожидается погода преимущественно без осадков.
Так, в южных районах ожидается ночью местами кратковременный дождь и гроза. Днем в юго-западных районах Коми будет небольшой дождь, а местами ливень и гроза.
Температура в северных районах ночью ожидается +7…+12, а на северо-востоке +1…+6, а днем +17…+22 градусов. На крайнем северо-востоке +8…+13 градусов. В южных районах ночью ожидается +11…+16, днем повысится до +21…+26.
В Сыктывкаре ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой дождь, а днем кратковременный дождь и гроза. Ветер будет восточный, юго-восточный, скоростью 6-11 метров в секунду. Температура ночью +14…+16, днем поднимется до +23…+25 градусов.