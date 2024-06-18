Синоптики рассказали о том, какая погода будет в Коми 19 июня

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Региональный ЦГМС сообщил о том, какая будет погода в республике завтра. Так, в северных районах ожидается погода преимущественно без осадков.

Так, в южных районах ожидается ночью местами кратковременный дождь и гроза. Днем в юго-западных районах Коми будет небольшой дождь, а местами ливень и гроза.

Температура в северных районах ночью ожидается +7…+12, а на северо-востоке +1…+6, а днем +17…+22 градусов. На крайнем северо-востоке +8…+13 градусов. В южных районах ночью ожидается +11…+16, днем повысится до +21…+26.