В Коми осудили курьера телефонных мошенников

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сысольский районный суд рассмотрел уголовное дело в адрес 30-летнего сыктывкарца, который обманывал пенсионеров. В декабре 2023 года, ранее неоднократно судимый житель Коми вступил в ряды организованной группы преступников, которые похищали деньги у пожилых людей.

Аферисты звонили пенсионерам и представлялись их родственниками или правоохранителями, после чего сообщали, что их близкий родственник попадал в автомобильную аварию с потерпевшим. Для большего воздействия на жертву, они сообщали, что потерпевшим стала беременная женщина или ребенок. После этого они сообщали о возможности прекращения несуществующего уголовного дела в случае выплаты компенсации.

В результате таких психологических манипуляций, люди пожилого возраста отправляли мошенникам солидные суммы.

Далее в работу вступал “курьер”. Сыктывкарец забирал средства у пенсионеров и переводил их на счет мошенников. Таким образом, злоумышленник перечислил преступникам 700 тысяч рублей от четырех пожилых человек из разных районов Коми.