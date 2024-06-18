В Коми коммерсант незаконно вырубил 34 дерева

Следователи Следственного комитета России по Республике Коми возбудили уголовное дело.

Следствие считает, что в январе 2024 года на делянке, которая была на территории Усть-Цилемского лесничества, бизнесмен вырубил лесных насаждений в количестве 34 штук. При этом предприниматель не имел заключенного в установленном порядке договора купли-продажи, а именно – законного основания для реализации этой работы. Итоговый ущерб составил около 215 тысяч рублей.