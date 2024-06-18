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В Коми коммерсант незаконно вырубил 34 дерева

В Коми коммерсант незаконно вырубил 34 деревафото из архива ПроГород Сыктывкар

Следователи Следственного комитета России по Республике Коми возбудили уголовное дело.

Следствие считает, что в январе 2024 года на делянке, которая была на территории Усть-Цилемского лесничества, бизнесмен вырубил лесных насаждений в количестве 34 штук. При этом предприниматель не имел заключенного в установленном порядке договора купли-продажи, а именно – законного основания для реализации этой работы. Итоговый ущерб составил около 215 тысяч рублей.

По факту этого преступления, следователи возбудили уголовное дело в адрес подозреваемого из-за незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Сейчас правоохранители проводят следственных и другие действия для закрепления доказательственной базы.

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