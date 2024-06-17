Сыктывкарцы остались без света

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Аварийное отключение электроэнергии в столице Коми случилось примерно в 18:00. 17 июня многие жители столицы Республики Коми остались без света и электричества в своих квартирах. Такая новость настигла сыктывкарцев, когда они вернулись домой с работы.

Оказалось, что в некоторых районах Сыктывкара произошло аварийное отключение электроэнергии. Как рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе, авария произошла в районе улицы Орджоникидзе.

По предварительным данным, которые поступили из диспетчерской, электроэнергия поступит потребителям Сыктывкара не раньше 21:00 17 июня.