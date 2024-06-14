В Сыктывкаре и ряде других городов Коми поздно вечером сработала сирена

В столице Коми поздно вечером сработала сирена оповещения жителей о чрезвычайной ситуации.



По сообщениям очевидцев, это произошло в Сыктывкаре в 22:50. Помимо этого, другие очевидцы события сообщают, что та же самая история случилась и в других городах Коми, примерно в то же самое время.



Как сообщили порталу "Про Город Сыктывкар" в МЧС по Коми, срабатывание сирены оповещения населения о чрезвычайной ситуации было ложным. Просьба не беспокоиться!



Однако сыктывкарцы изрядно успели испугаться, несмотря на столь не продолжительную сирену. Длилась она буквально 20 секунд. Жители столицы Коми начали массово выражать недовольство и рассказывать о том, что они испугались в пабликах, связанных с Сыктывкаром, и телеграм-каналах.



В телеграм-канале мэрии Сыктывкара, а также в тг-канале Республика Коми, ссылаясь на Комитет ГО и ЧС Республики Коми, сообщили, что причина возникновения сирены поздно вечером -- технический сбой. Сейчас специалисты проводят проверку после случившегося инцидента.

