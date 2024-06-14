Республике Коми выделят 12,6 миллионов рублей на медикаменты для льготников

Распоряжение о выделении дополнительных финансов на лекарства для льготников подписал сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин.

В общей сумме, Правительство Российской Федерации направит более 1,8 миллиарда рублей на бесплатные лекарства, а также на медизделия и лечебное питание для граждан, которые попадают в категорию “льготников”. Республике Коми из всей суммы достанется 12,6 миллионов рублей.