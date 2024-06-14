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Республике Коми выделят 12,6 миллионов рублей на медикаменты для льготников

Республике Коми выделят 12,6 миллионов рублей на медикаменты для льготниковфото из архива "Про Город Сыктывкар"

Стало известно, что регион получит дополнительные денежные средства на медицинские лекарства для льготной категории граждан.

Распоряжение о выделении дополнительных финансов на лекарства для льготников подписал сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин.

В общей сумме, Правительство Российской Федерации направит более 1,8 миллиарда рублей на бесплатные лекарства, а также на медизделия и лечебное питание для граждан, которые попадают в категорию “льготников”. Республике Коми из всей суммы достанется 12,6 миллионов рублей.

Право на льготные лекарства в Российской Федерации имеют следующие группы лиц: инвалиды, участники Великой Отечественной войны, дети-инвалиды, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

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