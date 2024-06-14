Республике Коми выделят 12,6 миллионов рублей на медикаменты для льготников
- 22:45 14 июня
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- Олег Помидоров
фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Стало известно, что регион получит дополнительные денежные средства на медицинские лекарства для льготной категории граждан.
Распоряжение о выделении дополнительных финансов на лекарства для льготников подписал сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин.
В общей сумме, Правительство Российской Федерации направит более 1,8 миллиарда рублей на бесплатные лекарства, а также на медизделия и лечебное питание для граждан, которые попадают в категорию “льготников”. Республике Коми из всей суммы достанется 12,6 миллионов рублей.
Право на льготные лекарства в Российской Федерации имеют следующие группы лиц: инвалиды, участники Великой Отечественной войны, дети-инвалиды, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.