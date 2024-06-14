Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Энергетики восстановили электричество в нескольких районах Коми

Энергетики восстановили электричество в нескольких районах Комифото из архива "Про Город Сыктывкар"

Специалисты смогли полностью восстановить электроснабжение в Усть-Куломском и Корткеросских районах после отключения электричества из-за непогоды во многих районах Республики Коми.

Профессионалы сразу выехали на место происшествия после поступления сигнала об этом. После чего они молниеносно приступили к работам. С 17:51 все потребители в  этих двух районах получают электроэнергию в полном объеме.

Отметим, что ЧП на линиях электропередач случилось 14 июня в таких населенных пунктах как Корткерос, Сторожевск, богородск, Подтыбок и Приозерная. По последним данным причиной отключения электроэнергии в домах потребителей послужила непогода.

Сейчас для потребителей доступна круглосуточная “горячая линия”: 8-800-220-0-220

...

  • 0

Популярное

Последние новости