Энергетики восстановили электричество в нескольких районах Коми

Специалисты смогли полностью восстановить электроснабжение в Усть-Куломском и Корткеросских районах после отключения электричества из-за непогоды во многих районах Республики Коми.



Профессионалы сразу выехали на место происшествия после поступления сигнала об этом. После чего они молниеносно приступили к работам. С 17:51 все потребители в этих двух районах получают электроэнергию в полном объеме.



Отметим, что ЧП на линиях электропередач случилось 14 июня в таких населенных пунктах как Корткерос, Сторожевск, богородск, Подтыбок и Приозерная. По последним данным причиной отключения электроэнергии в домах потребителей послужила непогода.



Сейчас для потребителей доступна круглосуточная “горячая линия”: 8-800-220-0-220