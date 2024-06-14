В Сыктывкаре из воды вытащили рыбака

Вечером 14 июня спасательный отряд Сыктывкар выезжал на спасение человека, который выпал из лодки.

Оказалось, что мужчина 1986 года рождения отправился на рыбалку, однако в какой-то момент его лодка зацепилась за корягу, после чего мужчина выпал из водного транспортного средства. Чтобы не погибнуть от заведенного мотора, мужчина оттолкнул от себя лодку, а сам остался дожидаться помощи в воде. Происшествие случилось недалеко от Лемью по реке Вычегда.