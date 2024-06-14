В Сыктывкаре из воды вытащили рыбака
- 21:45 14 июня
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- Олег Помидоров
фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Вечером 14 июня спасательный отряд Сыктывкар выезжал на спасение человека, который выпал из лодки.
Оказалось, что мужчина 1986 года рождения отправился на рыбалку, однако в какой-то момент его лодка зацепилась за корягу, после чего мужчина выпал из водного транспортного средства. Чтобы не погибнуть от заведенного мотора, мужчина оттолкнул от себя лодку, а сам остался дожидаться помощи в воде. Происшествие случилось недалеко от Лемью по реке Вычегда.
Некоторое время спустя, мужчину в воде заметили другие рыбаки. Они же его и спасли. Тогда же по течению ниже, вращающуюся лодку поймали сотрудники “Спас-Коми”.
После случившегося мужчина переоделся и снова отправился ловить рыбу на своей лодке.