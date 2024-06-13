Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Сыктывкаре появляется все больше новых школьников

В Сыктывкаре появляется все больше новых школьниковфото из архива "Про Город Сыктывкар"

Из-за миграции населения в Сыктывкар из других городов и сел республики, в школах столицы Коми стало учиться больше детей.

Об этом стало известно после выступления замруководителя администрации Сыктывкара Ларисы Турковой на заседании комитета Государственного Совета Коми по законодательству и местному самоуправлению. На встрече специалисты разных учреждений и ведомств обсудили реализацию регзакона о статусе столицы республики.

Лариса Туркова отметила, что в 2024 году при поддержке правительства региона на крупный капитальный ремонт школ привлекли более одного миллиарда рублей. Однако она добавила, что столице Коми нужны новые образовательные учреждения.

“Подготовлена проектно-сметная документация по возведению новых корпусов школ №3 и №38. Также в адресную программу подали заявку по строительству новой школы на 600 мест на пересечении улиц Орджоникидзе и Юхнина”, – рассказал сотрудник администрации.

...

  • 0

Популярное

Последние новости