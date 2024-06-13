В Сыктывкаре появляется все больше новых школьников

Из-за миграции населения в Сыктывкар из других городов и сел республики, в школах столицы Коми стало учиться больше детей.

Об этом стало известно после выступления замруководителя администрации Сыктывкара Ларисы Турковой на заседании комитета Государственного Совета Коми по законодательству и местному самоуправлению. На встрече специалисты разных учреждений и ведомств обсудили реализацию регзакона о статусе столицы республики.

Лариса Туркова отметила, что в 2024 году при поддержке правительства региона на крупный капитальный ремонт школ привлекли более одного миллиарда рублей. Однако она добавила, что столице Коми нужны новые образовательные учреждения.