В Коми осудили подростка, который забирал у пенсионеров деньги
- 21:45 13 июня
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- Олег Помидоров
В Усть-Вымском районе девушка попала под суд за то, что забрала 320 тысяч рублей у пожилой пары. Однако своим кураторам она отправила лишь часть суммы.
Как рассказали в пресс-службе судов Коми, в суде рассмотрели уголовное дело в адрес несовершеннолетней девушки из Усть-Вымского района. Ее обвинили в хищении денег в крупном размере в составе организованной группы.
Выяснилось, что девушка наткнулась в соцсетях на предложение о работе с мошенниками. Аферисты звонили пенсионерам, сообщая о том, что их родственник попал в ДТП. После этого они предлагали “решить вопрос” с помощью денег. Девушка согласилась забирать деньги у пенсионеров, оставляя себе комиссию в 5%.
По итогу девушка смогла обманным путем похитить у пожилой пары 320 тысяч рублей. Однако мошенникам она перечислила лишь 120 тысяч рублей, после чего ее задержали правоохранители.
Несовершеннолетнюю приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1,5 года, но суд постановил считать наказание условным с испытательным сроком на два года.