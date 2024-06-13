В Коми осудили подростка, который забирал у пенсионеров деньги

В Усть-Вымском районе девушка попала под суд за то, что забрала 320 тысяч рублей у пожилой пары. Однако своим кураторам она отправила лишь часть суммы.

Как рассказали в пресс-службе судов Коми, в суде рассмотрели уголовное дело в адрес несовершеннолетней девушки из Усть-Вымского района. Ее обвинили в хищении денег в крупном размере в составе организованной группы.