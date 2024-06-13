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В Коми осудили подростка, который забирал у пенсионеров деньги

В Коми осудили подростка, который забирал у пенсионеров деньгифото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Усть-Вымском районе девушка попала под суд за то, что забрала 320 тысяч рублей у пожилой пары. Однако своим кураторам она отправила лишь часть суммы.

Как рассказали в пресс-службе судов Коми, в суде рассмотрели уголовное дело в адрес несовершеннолетней девушки из Усть-Вымского района. Ее обвинили в хищении денег в крупном размере в составе организованной группы.

Выяснилось, что девушка наткнулась в соцсетях на предложение о работе с мошенниками. Аферисты звонили пенсионерам, сообщая о том, что их родственник попал в ДТП. После этого они предлагали “решить вопрос” с помощью денег. Девушка согласилась забирать деньги у пенсионеров, оставляя себе комиссию в 5%.

По итогу девушка смогла обманным путем похитить у пожилой пары 320 тысяч рублей. Однако мошенникам она перечислила лишь 120 тысяч рублей, после чего ее задержали правоохранители.

Несовершеннолетнюю приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1,5 года, но суд постановил считать наказание условным  с испытательным сроком на два года.
 

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