Ансамбль из Коми одержал победу в Москве
- 23:00 11 июня
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- Олег Помидоров
Фото Национального музыкально-драматического театра
В рамках конкурса ансамбль “Парма” победил на главной сцене ВДНХ в Москве.
9 июня в Москве, на главной сцене ВДНХ прошел удмуртский нацпраздник “Гербер” в рамках выставки “Россия”.
На мероприятии прошел гала-концерт финно-угорского музыкального конкурса. Среди 15 участников из разных финно-угорских регионов страны, также принял участие ансамбль Национального музыкально-драматического театра Коми “Парма”. Так, конкурс проходил в трех номинациях: сольное пение, ансамбль, народные инструменты.
На празднике звучали современные и традиционные музыкальные композиции. Помимо конкурса, гости выставки посетили подворье удмуртов, мастер-классы и ярмарку удмуртских производителей.
В рамках конкурса, коллектив из Коми победил в номинации Ансамбль.