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Ансамбль из Коми одержал победу в Москве

Ансамбль из Коми одержал победу в МосквеФото Национального музыкально-драматического театра

В рамках конкурса ансамбль “Парма” победил на главной сцене ВДНХ в Москве.

9 июня в Москве, на главной сцене ВДНХ прошел удмуртский нацпраздник “Гербер” в рамках выставки “Россия”.

На мероприятии прошел гала-концерт финно-угорского музыкального конкурса. Среди 15 участников из разных финно-угорских регионов страны, также принял участие ансамбль Национального музыкально-драматического театра Коми “Парма”. Так, конкурс проходил в трех номинациях: сольное пение, ансамбль, народные инструменты.

На празднике звучали современные и традиционные музыкальные композиции. Помимо конкурса, гости выставки посетили подворье удмуртов, мастер-классы и ярмарку удмуртских производителей.

В рамках конкурса, коллектив из Коми победил в номинации Ансамбль.

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