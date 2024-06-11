В Сыктывкаре временно закроют одну из автобусных остановок
- 21:45 11 июня
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В столице Коми временно закроют автобусную остановку возле Дворца творчества.
Как рассказали в администрации Сыктывкара, такое решение было принято в связи с проведением ремонтных работ на данном участке территории.
Начиная с пятницы, 14 июня, автобусная остановка около Дворца творчества по адресу: улица Орджоникидзе, д. 21 – будет закрыта. В мэрии столице Коми сообщили, что возобновят остановку на данном адресе с 16 июля 2024 года.
Напомним, в начале лета 2024 года коммунальщики перекрыли автодорогу на улице Советской в Сыктывкаре. Причина этому – ремонтные работы, которые продлятся до августа этого года. Ради разгрузки трафика, автодвижение было открыто по Стефановской площади.