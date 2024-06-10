Следственный комитет Коми обратил внимание на происшествие, где ребенок получил травму в автобусе
- 22:45 10 июня
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- Олег Помидоров
Фото очевидца для "Про Города Сыктывкар"
По факту случившегося организована процессуальная проверка.
Напомним, в Сыктывкаре 9 июня водитель пассажирского автобуса маршрута №101 протаранил электрический столб на улице Первомайская. В результате ДТП травму получила несовершеннолетняя пассажирка общественного транспорта. По информации сотрудников ГИБДД по Республике Коми, 14-летняя девочка получила ушиб головы, к счастью, в госпитализации не было нужды.
Специалисты Следственного комитета организовали доследственную проверку. В ходе нее эксперты выяснять и установят причины произошедшего дорожно-транспортного происшествия, а также дадут уголовно-правовую оценку. По итогам проверки Следственный комитет Российской Федерации по Республике Коми примет процессуальное решение.