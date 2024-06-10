Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В социальных сетях распространили информацию о банкротстве одного из городов Коми

В социальных сетях распространили информацию о банкротстве одного из городов КомиФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Ранее в одном из телеграм-каналов появилась информация о банкротстве Воркуты, что не соответствует действительности.

В разных телеграм-каналах начала появляться внутренняя переписка администрации Заполярья, в которой обсуждалось обоснование формирования текущего бюджета.  Однако благодаря этой переписке, недобросовестные владельцы информационных ресурсов начали распространять фейк о якобы банкротстве города, нехватке средств на бюджетную сферу и размер зарплаты врио главы Воркуты.

Так, автор поста в телеграме утверждает, что в бюджете Воркуты на 2024 год не хватает денег на покрытие первоочередных расходов, а именно заработной платы и страховых взносов. И что якобы с осени учителям и сотрудникам госорганов перестанут платить деньги. 

Однако следуя отчету временного исполняющего руководителя воркутинской администрации Александра Камкина, бюджет муниципалитета в 2023 году стал сбалансированным и показал небольшой рост.

...

  • 0

Популярное

Последние новости