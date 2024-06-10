В социальных сетях распространили информацию о банкротстве одного из городов Коми

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Ранее в одном из телеграм-каналов появилась информация о банкротстве Воркуты, что не соответствует действительности. В разных телеграм-каналах начала появляться внутренняя переписка администрации Заполярья, в которой обсуждалось обоснование формирования текущего бюджета. Однако благодаря этой переписке, недобросовестные владельцы информационных ресурсов начали распространять фейк о якобы банкротстве города, нехватке средств на бюджетную сферу и размер зарплаты врио главы Воркуты.

Так, автор поста в телеграме утверждает, что в бюджете Воркуты на 2024 год не хватает денег на покрытие первоочередных расходов, а именно заработной платы и страховых взносов. И что якобы с осени учителям и сотрудникам госорганов перестанут платить деньги.