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В Коми за неделю лишили водительских прав 67 автомобилистов

В Коми за неделю лишили водительских прав 67 автомобилистов Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Их поймали за вождением в нетрезвом виде.

В Республике Коми за минувшую неделю сотрудники ГАИ лишили водительского удостоверения 67 человек. Все они были за рулем в состоянии алкогольного опьянения. О такой статистике сообщает пресс-служба МВД по региону.

Из 67 на 7 возбудили уголовные дела за управление авто в состоянии опьянения. Они ранее уже имели судимость или были подвергнуты административному наказанию.

Только за минувшие выходные полицейские отстранили от управления автомобилем 30 водителей, которые были за рулем в нетрезвом виде или отказались от прохождения медосвидетельствования.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают жителям Коми: за вождение в нетрезвом виде гражданам грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, лишение водительских прав до 2 лет, а за повторное нарушение - лишение свободы на срок до 2 лет.
 

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