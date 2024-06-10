В Коми за неделю лишили водительских прав 67 автомобилистов
- 20:30 10 июня
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- Олег Помидоров
Их поймали за вождением в нетрезвом виде.
В Республике Коми за минувшую неделю сотрудники ГАИ лишили водительского удостоверения 67 человек. Все они были за рулем в состоянии алкогольного опьянения. О такой статистике сообщает пресс-служба МВД по региону.
Из 67 на 7 возбудили уголовные дела за управление авто в состоянии опьянения. Они ранее уже имели судимость или были подвергнуты административному наказанию.
Только за минувшие выходные полицейские отстранили от управления автомобилем 30 водителей, которые были за рулем в нетрезвом виде или отказались от прохождения медосвидетельствования.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают жителям Коми: за вождение в нетрезвом виде гражданам грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, лишение водительских прав до 2 лет, а за повторное нарушение - лишение свободы на срок до 2 лет.