В Коми за неделю лишили водительских прав 67 автомобилистов

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Их поймали за вождением в нетрезвом виде. В Республике Коми за минувшую неделю сотрудники ГАИ лишили водительского удостоверения 67 человек. Все они были за рулем в состоянии алкогольного опьянения. О такой статистике сообщает пресс-служба МВД по региону.

Из 67 на 7 возбудили уголовные дела за управление авто в состоянии опьянения. Они ранее уже имели судимость или были подвергнуты административному наказанию.

Только за минувшие выходные полицейские отстранили от управления автомобилем 30 водителей, которые были за рулем в нетрезвом виде или отказались от прохождения медосвидетельствования.