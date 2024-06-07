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В Коми за 2024 из-за мигрантов пострадали 22 человека

В Коми за 2024 из-за мигрантов пострадали 22 человекафото из архива "Про Город Сыктывкар"

Больше всего преступлений совершено гражданами Кыргызстана. 

В Республике Коми за пять месяцев 2024 года раскрыто 32 преступления, которые совершили мигранты. О такой статистике сообщает прокуратура республики. 

Из 32 преступлений 17 числятся по статье мошенничество, 4 - сбыт наркотических средств. Также имеются случаи по статьям воровство, физическое насилие, подделка документов, изготовление огнестрельного оружия и неуплата алиментов на детей. Общий причиненный ущерб составил более 4 миллионов рублей.


Прокуратура Республики Коми приводит следующую статистику: 10  преступлений совершено уроженцами Кыргызстана; 7 - гражданами Казахстана; 4 - Азербайджана; 3 -  Узбекистана; 2 – Армении и Беларуси; 1 – Египта. Также три преступления совершены лицами без гражданства.


Как отмечается в пресс-релизе ведомства, к уголовной ответственности привлекли 20 иностранцев и трех лиц без гражданства. 
 

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