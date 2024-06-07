Двое жителей Коми лишились гражданства России за многочисленные преступления
- 21:30 7 июня
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- Олег Помидоров
Их обяжут покинуть страну после отбытия наказания за содеянное.
У двоих жителей Коми 45 и 47 лет заберут гражданство Российской Федерации. Они осуждены за совершение преступления против здоровья населения и общественной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел по Республике Коми.
В скором времени у правонарушителей заберут российские паспорта и загранпаспорта. Правонарушителей после того, как они будут отбывать срок, отправят на родину.
Напомним, что МВД по Республике Коми с начала 2024 года лишила гражданства Российской Федерации восьмерых граждан. Также на территории Коми за пять месяцев раскрыто 32 преступления, совершенных мигрантами. От деяний уроженцев других стран пострадали 22 гражданина Российской Федерации.