Двое жителей Коми лишились гражданства России за многочисленные преступления

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Их обяжут покинуть страну после отбытия наказания за содеянное. У двоих жителей Коми 45 и 47 лет заберут гражданство Российской Федерации. Они осуждены за совершение преступления против здоровья населения и общественной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел по Республике Коми.

В скором времени у правонарушителей заберут российские паспорта и загранпаспорта. Правонарушителей после того, как они будут отбывать срок, отправят на родину.