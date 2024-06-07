В Сыктывкаре снова будут ловить пьяных водителей

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Профилактические рейды “Нетрезвый водитель” пройдут с 7 по 9 июня. Госавтоинспекция столицы Республики Коми проверит водителей автотранспорта на наличие алкоголя в крови. Профилактическое мероприятия проводится с целью предупреждения аварий с участием граждан в нетрезвом виде. Кроме того, сотрудники ГИБДД также будут обращать внимание на грубые нарушения ПДД на улицах Сыктывкара.

Полицейские будут останавливать автомобили и оценивать каждого водителя. Если признаки алкогольного или наркотического опьянения будут отсутствовать, а также нарушений ПДД РФ не будут обнаружены, то гражданин продолжит движение.