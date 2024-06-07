Печорец отправится в колонию на 13 лет после убийства знакомого
- 08:15 7 июня
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- Татьяна Зубова
В Печоре местный житель отправится в тюрьму за убийство знакомого. Детали преступления рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
По информации пресс-службы ведомства, трагичные события произошли в квартире одного из домов по улице Социалистической. 58-летний печорец, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поругался со своим 48-летним знакомым. Мужчина не смог сдерживать эмоции, схватил деревянный тупой предмет и ударил им по голове своего оппонента. Удар оказался такой силы, что потерпевший скончался на месте.
Агрессора задержали и отправили под суд. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. По приговору суда ближайшие 13 лет мужчина проведет в колонии строгого режима. Однако в законную силу приговор еще не вступил, уточнили в ведомстве.