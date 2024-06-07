Печорец отправится в колонию на 13 лет после убийства знакомого

В Печоре местный житель отправится в тюрьму за убийство знакомого. Детали преступления рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По информации пресс-службы ведомства, трагичные события произошли в квартире одного из домов по улице Социалистической. 58-летний печорец, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поругался со своим 48-летним знакомым. Мужчина не смог сдерживать эмоции, схватил деревянный тупой предмет и ударил им по голове своего оппонента. Удар оказался такой силы, что потерпевший скончался на месте.