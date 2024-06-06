В Коми женщина перевела 250 тысяч рублей мошенникам
- 22:45 6 июня
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- Олег Помидоров
Жительница республики хотела обновить данные своего СНИЛС.
Под очередное влияние аферистов попала жительница Сосногорска. Как сообщает пресс-служба МВД региона, женщине позвонили с незнакомого номера и представились сотрудниками Пенсионного фонда.
Мошенник убедил жительницу Сосногорска, что из-за неких технических сбоев на сайте Пенсионного фонда пропали данные ее СНИЛС. После этого с потерпевшей связались якобы сотрудники банка и сказали о взломе аккаунта на госуслугах, а затем сообщили женщине, что на нее пытаются оформить кредит. После чего жительницу Коми убедили взять встречный заем и перевести все деньги на “безопасную ячейку”. Так, женщина перевела аферистам 250 тысяч рублей.
Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества.