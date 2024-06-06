В Коми осужденному пытались пронести запрещенную посылку
- 21:30 6 июня
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- Олег Помидоров
Сотрудники ФСИН во время выявили опасные вещи.
Как рассказали в пресс-службе регионального ФСИН России, 4 июня работники исправительной колонии №31 в ходе досмотра посылки для осужденного обнаружили среди продуктов питания умные часы с зарядным устройством.
Правоохранители изъяли запрещенные вещи, а в отношении отправляющего составили протокол об административном правонарушении. Посылка добиралась до колонии из Москвы. Так, осужденным или находящимся в исправительных учреждениях людям запрещено получать средства мобильной связи и коммуникации и комплектующие к ним.
Теперь отправителю может грозить административное наказание в виде штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.