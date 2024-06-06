В Коми осужденному пытались пронести запрещенную посылку

фото пресс-службы ФСИН России по Коми

Сотрудники ФСИН во время выявили опасные вещи. Как рассказали в пресс-службе регионального ФСИН России, 4 июня работники исправительной колонии №31 в ходе досмотра посылки для осужденного обнаружили среди продуктов питания умные часы с зарядным устройством.

Правоохранители изъяли запрещенные вещи, а в отношении отправляющего составили протокол об административном правонарушении. Посылка добиралась до колонии из Москвы. Так, осужденным или находящимся в исправительных учреждениях людям запрещено получать средства мобильной связи и коммуникации и комплектующие к ним.