Синоптики рассказали о погоде в Коми на 6 июня

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Региональный ЦГМС сообщил, что ожидать жителям республики сегодня. 6 июня в северных районах Коми возможна переменная облачность. Синоптики не предполагают наличие осадков. Ветер будет северо-восточных и достигнет скорость 6-11 метров в секунду. Температра ночью составит +3…+8 градусов, а днем поднимется до +13…+18, местами будет составлять +7…+12.

В южных районах погода будет облачной и с прояснениями. Ночью возможны кратковременные дожди, местами ливень, гроза. Днем ожидается кратковременный дождь и местами гроза. Ветер северо-восточный, скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывами достигнет 15-20 метров в секунду. Температура ночью составит +12…+17, а днем повысится до +18…+23 градусов.