Пропавший сыктывкарец обнаружен мертвым

фото "Лиза Алерт"

5 июня поисковый отряд “Лиза Алерт” в Коми сообщил грустные известия. Несколько ранее без вести пропавших жителя региона были обнаружены поисковиками мертвыми. Сегодня стало известно, что несколько жителей республики, которых на протяжении долгого времени искали, найдены погибшими.

Так, пропавший 3 мая 2024 года 37-летний житель Сыктывкара Евгений Горинов, о котором не было никаких сведений чуть больше месяца, был найден мертвым. Об этом 5 июня сообщили в поисковом отряде.