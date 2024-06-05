Пропавший сыктывкарец обнаружен мертвым
- 23:00 5 июня
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- Олег Помидоров
фото "Лиза Алерт"
5 июня поисковый отряд “Лиза Алерт” в Коми сообщил грустные известия. Несколько ранее без вести пропавших жителя региона были обнаружены поисковиками мертвыми.
Сегодня стало известно, что несколько жителей республики, которых на протяжении долгого времени искали, найдены погибшими.
Так, пропавший 3 мая 2024 года 37-летний житель Сыктывкара Евгений Горинов, о котором не было никаких сведений чуть больше месяца, был найден мертвым. Об этом 5 июня сообщили в поисковом отряде.
В тот же день стало известно о гибели 37-летнего Константина Калинина. Мужчину обнаружили погибшим в поселке Войвож, что в Сосногорском районе. Его искали чуть больше полугода. Известий о его местонахождении не приходило родным и близким с 2 декабря 2023 года.