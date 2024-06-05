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В реке в Сыктывкаре нашли тело мужчины

В реке в Сыктывкаре нашли тело мужчиныфото из архива "Про Город Сыктывкар"

Труп 37-летнего мужчины обнаружили в реке в столице Коми. О страшной находке сообщает управление Следственного комитета России по республике. 

Как утверждается в пресс-релизе ведомства, специалисты не обнаружили следов насильственной смерти на теле мужчины. Организована процессуальная проверка органами Следственного комитета региона. В ходе проверки следователи установят причины и обстоятельства произошедшего инцидента, и дадут ей уголовно-правовую оценку. 

Ранее в местных телеграм-каналах и группах в социальных сетях появилось видео с телом мужчины, которое сняли сыктывкарцы. На видео кадрах показано, что труп всплыл и застрял в зарослях. Как утверждают местные жители, тело нашли на реке Сысола на сапе.
 

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