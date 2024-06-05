В реке в Сыктывкаре нашли тело мужчины

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Труп 37-летнего мужчины обнаружили в реке в столице Коми. О страшной находке сообщает управление Следственного комитета России по республике.

Как утверждается в пресс-релизе ведомства, специалисты не обнаружили следов насильственной смерти на теле мужчины. Организована процессуальная проверка органами Следственного комитета региона. В ходе проверки следователи установят причины и обстоятельства произошедшего инцидента, и дадут ей уголовно-правовую оценку.