В Коми суд вынес приговор преступному трио
- 21:30 5 июня
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- Олег Помидоров
Группа злоумышленников специализировалась на кражах.
В Сосногорске 25-летняя жительница Сыктывкара и ее 28-летний приятель – местный житель, в сентябре 2023 года похитили алкогольные напитки и продукты из четырех магазинов города. Как установил суд, злоумышленники планировали перепродать спиртное общему знакомому. Также, через несколько дней после преступления, 28-летний сосногорец вместе со своим 31-летним сообщником украли у местного жителя мобильный телефон. Через ворованный девайс 25-летняя сыктывкарка провела оплату своих покупок.
Через некоторое время 31-летний сосногорец попытался угнать со стоянки два автомобиля, но ему это не удалось. Однако, мужчина не растерялся и вытащил из салона машины магнитолу, навигатор, а также деньги.
Злоумышленников поймали полицейские. Суд признал их виновными. Жительнице столицы Коми грозит семь лет тюрьмы и штраф в размере 100 тысяч рублей, ее сообщникам назначили наказание в виде пяти лет шести месяцев и четырех лет шести месяцев лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.