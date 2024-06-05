В Коми суд вынес приговор преступному трио

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Группа злоумышленников специализировалась на кражах. В Сосногорске 25-летняя жительница Сыктывкара и ее 28-летний приятель – местный житель, в сентябре 2023 года похитили алкогольные напитки и продукты из четырех магазинов города. Как установил суд, злоумышленники планировали перепродать спиртное общему знакомому. Также, через несколько дней после преступления, 28-летний сосногорец вместе со своим 31-летним сообщником украли у местного жителя мобильный телефон. Через ворованный девайс 25-летняя сыктывкарка провела оплату своих покупок.

Через некоторое время 31-летний сосногорец попытался угнать со стоянки два автомобиля, но ему это не удалось. Однако, мужчина не растерялся и вытащил из салона машины магнитолу, навигатор, а также деньги.