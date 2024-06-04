В Коми начались работы по ремонту дорог

Большая часть ремонтных работ дорожных участков осуществится благодаря национальному проекту “Безопасные и качественные дороги”. Так по этому проекту в регионе отремонтируют дороги Краснозатонский – Нювчим – Яснэг; Куниб – Вотча и Вотча – Ягдор; Керки – Дутово и Сыктывкар – Ухта. Об этом на оперативном совещании рассказала и.о. министра строительства и ЖКХ Республики Коми Анастасия Пихней.

Сегодня уже стартовали работы на дорожных участках Куниб – Вотча и Вотча – Ягдор. Протяженность дорожного покрытия составит 8,8 км. Завершить ремонт дороги планируется к октябрю этого года.