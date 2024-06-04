В Коми начались работы по ремонту дорог
- 21:30 4 июня
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- Олег Помидоров
Большая часть ремонтных работ дорожных участков осуществится благодаря национальному проекту “Безопасные и качественные дороги”. Так по этому проекту в регионе отремонтируют дороги Краснозатонский – Нювчим – Яснэг; Куниб – Вотча и Вотча – Ягдор; Керки – Дутово и Сыктывкар – Ухта. Об этом на оперативном совещании рассказала и.о. министра строительства и ЖКХ Республики Коми Анастасия Пихней.
Сегодня уже стартовали работы на дорожных участках Куниб – Вотча и Вотча – Ягдор. Протяженность дорожного покрытия составит 8,8 км. Завершить ремонт дороги планируется к октябрю этого года.
Также в Сыктывкаре в 2024 году отремонтируют 11 дорожных объектов. На шести участках работы уже стартовали. Так, по улицам Комарова и Лесозаводская подрядчик выполнил фрезерование асфальтобетонного покрытия и установил бордюрный камень. По улице Крутая рабочие также выполнили резервирование дорожного участка.
По улице Ломоносова в поселке Краснозатонский подрядная организация разобрала покрытие на тротуаре и выполнила работу по резервированию дорожного покрытия.
На подъезде к кладбищу в местечке В. Чов идут работы по устройству щебеночного основания и выравниванию дорожного слоя, также уже выполнены работы по установке бортовых камней.
Во второй половине июня начнутся ремонтные работы по улицам Морозова, Первомайской, Коммунистической и на участке дороги Сыктывкар – Эжвинский район между поселками Верхний и Нижний Чов.