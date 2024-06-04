В Сыктывкаре осудили курьера, который помогал телефонным мошенникам
- 20:30 4 июня
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- Олег Помидоров
21-летний сыктывкарец оказывал содействие телефонным мошенникам. Он обокрал пятерых пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Коми.
Молодого человека признали виновным в мошенничестве. Суд установил, что горожанин состоял в организованной группе, которая обманывала пенсионеров и похищала их сбережения.
Схема аферистов была классической: потерпевшим звонили на стационарные телефоны и сообщали о неком ДТП, в котором пострадал их родственник. Далее мошенники просили передать денежные средства через курьера, якобы для того, чтобы родственника не привлекли к уголовной ответственности. Сыктывкарец по такой схеме обманул пятерых горожан преклонного возраста на сумму 440 тысяч рублей. Деньги он переводил на банковские счета своих сообщников. Весной 2023 года злоумышленника задержали полицейские.
Житель столицы Коми признал свою виду в суде. Ему грозит два года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он должен будет выплатить потерпевшим компенсацию за причиненный ущерб. Приговор не вступил в законную силу.