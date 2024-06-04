В Сыктывкаре осудили курьера, который помогал телефонным мошенникам

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

21-летний сыктывкарец оказывал содействие телефонным мошенникам. Он обокрал пятерых пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Коми. Молодого человека признали виновным в мошенничестве. Суд установил, что горожанин состоял в организованной группе, которая обманывала пенсионеров и похищала их сбережения.

Схема аферистов была классической: потерпевшим звонили на стационарные телефоны и сообщали о неком ДТП, в котором пострадал их родственник. Далее мошенники просили передать денежные средства через курьера, якобы для того, чтобы родственника не привлекли к уголовной ответственности. Сыктывкарец по такой схеме обманул пятерых горожан преклонного возраста на сумму 440 тысяч рублей. Деньги он переводил на банковские счета своих сообщников. Весной 2023 года злоумышленника задержали полицейские.