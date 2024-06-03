В Коми изолировали опасного 14-летнего подростка

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Юноша на протяжении года совершал опасные для общества деяния. Усть-Вымский районный суд рассмотрел административное дело по факту иска МВД России по Усть-Вымскому району к 14-летнему жителю города Микунь, в результате которого юношу решили направить в центр временного содержания.

Суд установил, что несовершеннолетний на протяжении года периодически совершал общественно опасные деяния до достижения возраста, по факту которого наступает уголовная ответственность за совершенные деяния.

Из материалов дела стало известно, что школа, семья и полиция испробовали все способы воспитания 14-летнего юноши. Несмотря на проведенные профилактические работы, подросток продолжил противоправный образ жизни.