В Коми 10% школьников начальных классов с ожирением

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Ранее региональное управление Роспотребнадзора опубликовала информацию о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения республики в 2023 году. В прошлом году Коми попали в число регионов, где провели исследование по оценке питания детей в школах. Так, в сборе информации приняли участие 50 школ, 2898 несовершеннолетних. Среди них 1198 школьников из сел и деревень, а 1700 из города.

Специалисты выяснили, что 49,6% школьников из 10-11 классов не употребляют горячее питание. У 23,3% детей из 1-4 классов есть проблемы с избыточным весом. У 10,1% школьников есть ожирение. Оказалось, что в домашнем питании 35-70% семей не хватает рыбы, молочных продуктов и хлеба из муки. Однако 79% несовершеннолетних каждый день употребляют в пищу овощи.