В Коми правоохранители остановили 58 пьяных водителей за неделю

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

За последние семь дней сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления транспортом 58 человек. В отношении пятерых правоохранители возбудили уголовное дело, так как находящиеся за рулем люди повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, либо отказались проходить медицинское освидетельствование.

В минувшие выходные автоинспекторы выявили и отстранили от управления авто 27 водителей. Все они также были пьяными либо не стали проходить медосвидетельствование.

Больше всего любителей употребить спиртное перед поездкой за рулем выявили в Сыктывкаре, Ухте и Усинске.