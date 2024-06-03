В Коми правоохранители остановили 58 пьяных водителей за неделю
- 20:30 3 июня
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- Олег Помидоров
За последние семь дней сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления транспортом 58 человек.
В отношении пятерых правоохранители возбудили уголовное дело, так как находящиеся за рулем люди повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, либо отказались проходить медицинское освидетельствование.
В минувшие выходные автоинспекторы выявили и отстранили от управления авто 27 водителей. Все они также были пьяными либо не стали проходить медосвидетельствование.
Больше всего любителей употребить спиртное перед поездкой за рулем выявили в Сыктывкаре, Ухте и Усинске.
В качестве примера случай из Ухты. Там, 1 июня, в районе 13 часов дня, нетрезвый мужчина за рулем мотоцикла ехал по поселку Гажаяг. В ходе движения он не справился с управлением и врезался в опору линии энергопередачи. Помимо прочего, мужчина получил множественные травмы – в момент ДТП он был без мотошлема.