В Коми планируют создать детскую наркологию

фото Госсовета Коми

30 мая в Госсовете республики прошла встреча “Профилактика детского травматизма глазами медиков”. Как рассказали в пресс-службе ГСРК, за минувшие четыре года республика потеряла 104 несовершеннолетних. Пять детей умерло в первый квартал 2024 года. В двух случаях это было утопление, один случай асфиксии и два отравления.

Также в регионе наблюдается рост алкогольных отравлений у детей и отравлений вредными веществами у детей 3-4 лет. В последнем случае виноваты родители, которые оставляли малышей без присмотра, что послужило им доступом к опасным жидкостям. Среди случаев были выпитый гель для стирки, бензин, клей и отравление лекарствами. За год врачи зафиксировали 18 случаев, 12 из них с тяжелым исходом – когда нужна была помощь реаниматологов.

Еще одна тема – жестокое обращение с несовершеннолетними. В 2023 году в больницу обратилось около 400 детей с фактами жестокого обращения. В 12 случах дети были травмированы близкими родственниками.