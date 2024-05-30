В Коми планируют создать детскую наркологию
- 30 мая 22:45
- 12+
- Олег Помидоров
30 мая в Госсовете республики прошла встреча “Профилактика детского травматизма глазами медиков”.
Как рассказали в пресс-службе ГСРК, за минувшие четыре года республика потеряла 104 несовершеннолетних. Пять детей умерло в первый квартал 2024 года. В двух случаях это было утопление, один случай асфиксии и два отравления.
Также в регионе наблюдается рост алкогольных отравлений у детей и отравлений вредными веществами у детей 3-4 лет. В последнем случае виноваты родители, которые оставляли малышей без присмотра, что послужило им доступом к опасным жидкостям. Среди случаев были выпитый гель для стирки, бензин, клей и отравление лекарствами. За год врачи зафиксировали 18 случаев, 12 из них с тяжелым исходом – когда нужна была помощь реаниматологов.
Еще одна тема – жестокое обращение с несовершеннолетними. В 2023 году в больницу обратилось около 400 детей с фактами жестокого обращения. В 12 случах дети были травмированы близкими родственниками.
Уполномоченная по правам ребенка в Коми Татьяна Козлова предложила подумать о создании на базе детской больницы отделения детской наркологии. Главврач медицинского учреждения заявил, что в этом есть потребность.