Сыктывкарку полтора часа убеждали открыть дверь приставам
- 21:30 30 мая
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- Олег Помидоров
Теперь женщине придется помимо долга оплатить еще и штраф.
Как рассказали в пресс-службе регионального управления судебных приставов, в случае уклонения от явки к судебному приставу без уважительной причины чревато приводом. Также сотрудники ведомства могут в принудительном порядке доставлять должников.
Так, за минувшие три дня судебные приставы Сыктывкара доставили в три столичных отделения шестерых должников по алиментам. Среди них была одна женщина и пять мужчин в возрасте от 30 до 44 лет. Все они должны выплатить своим детям суммы от 60 тысяч до 1,1 миллиона рублей.
Однако не каждый должник был готов открыть дверь сотрудникам ведомства. Например, женщина-должница на протяжении 1,5 часов беседовала с приставами через закрытую дверь. За такое поведение ей придется заплатить штраф. В другом случае мужчину забрали с рабочего места в Эжвинском районе Сыктывкара за долг перед дочерью в 700 тысяч рублей.