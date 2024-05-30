Сыктывкарку полтора часа убеждали открыть дверь приставам

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Теперь женщине придется помимо долга оплатить еще и штраф. Как рассказали в пресс-службе регионального управления судебных приставов, в случае уклонения от явки к судебному приставу без уважительной причины чревато приводом. Также сотрудники ведомства могут в принудительном порядке доставлять должников.

Так, за минувшие три дня судебные приставы Сыктывкара доставили в три столичных отделения шестерых должников по алиментам. Среди них была одна женщина и пять мужчин в возрасте от 30 до 44 лет. Все они должны выплатить своим детям суммы от 60 тысяч до 1,1 миллиона рублей.