В Коми будут судить соцработников, которые похитили семь миллионов рублей у пенсионера
- 20:30 30 мая
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- Олег Помидоров
В Воркуте соцработники украли семь миллионов рублей у пенсионера
В Заполярье три женщины - соцработницы тратили деньги со счетов 86-летнего мужчины на свое усмотрение. Их обвиняют в краже в особо крупном размере. Об этом сообщает МВД по Коми.
Следователями ОМВД России по Воркуте установлено, что социальные работники ухаживали за пенсионером, также они имели доступ к банковским картам и счетам пострадавшего. Таким образом, обвиняемые с января по июль 2023 года снимали деньги со счетов пенсионера и тратили их в торговых точках города. Так, нанесенный ущерб мужчине составил более 7,3 млн рублей.
Преступный план удалось раскрыть сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Воркуте. В ходе обысков в квартирах злоумышленниц правоохранители смогли изъять мобильные телефоны, часть денежных средств и ключи от квартиры потерпевшего пенсионера. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Воркутинский городской суд.