В Коми будут судить соцработников, которые похитили семь миллионов рублей у пенсионера

стопкадр из видео МВД по Коми

В Воркуте соцработники украли семь миллионов рублей у пенсионера В Заполярье три женщины - соцработницы тратили деньги со счетов 86-летнего мужчины на свое усмотрение. Их обвиняют в краже в особо крупном размере. Об этом сообщает МВД по Коми.

Следователями ОМВД России по Воркуте установлено, что социальные работники ухаживали за пенсионером, также они имели доступ к банковским картам и счетам пострадавшего. Таким образом, обвиняемые с января по июль 2023 года снимали деньги со счетов пенсионера и тратили их в торговых точках города. Так, нанесенный ущерб мужчине составил более 7,3 млн рублей.