ФАС по Коми нашла в интернете незаконную рекламу
- 23:00 29 мая
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- Олег Помидоров
Коми УФАС вынес решение о признании ненадлежащей рекламы, которую распространили на странице одного сообщества в “ВКонтакте”.
Как рассказали в ведомстве, административное дело было заведено после заявление гражданина. Выяснилось, что в соцсети “ВКонтакте” в одной из групп про новости Воркуты распространялась реклама услуг по авторемонту. При этом в самой рекламе не было отметки “рекламы”, а также информации о рекламодателе.
Оказывается, любые посты, записи с рекламой размещенные в интернете должно сопровождаться с пометкой “реклама” и иметь указание на рекламодателя такой рекламы или сайт, страницу сайта в интернете, где есть информация о рекламодателе. Эти же правила распространяются и на социальные сети.
Теперь лицо, которое разместило эту рекламу, привлекут к ответственности.