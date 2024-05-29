ФАС по Коми нашла в интернете незаконную рекламу

Коми УФАС вынес решение о признании ненадлежащей рекламы, которую распространили на странице одного сообщества в “ВКонтакте”.

Как рассказали в ведомстве, административное дело было заведено после заявление гражданина. Выяснилось, что в соцсети “ВКонтакте” в одной из групп про новости Воркуты распространялась реклама услуг по авторемонту. При этом в самой рекламе не было отметки “рекламы”, а также информации о рекламодателе.