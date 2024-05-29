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ФАС по Коми нашла в интернете незаконную рекламу

ФАС по Коми нашла в интернете незаконную рекламуфото из архива "Про Город Сыктывкар"

Коми УФАС вынес решение о признании ненадлежащей рекламы, которую распространили на странице одного сообщества в “ВКонтакте”.

Как рассказали в ведомстве, административное дело было заведено после заявление гражданина. Выяснилось, что в соцсети “ВКонтакте” в одной из групп про новости Воркуты распространялась реклама услуг по авторемонту. При этом в самой рекламе не было отметки “рекламы”, а также информации о рекламодателе.

Оказывается, любые посты, записи с рекламой размещенные в интернете должно сопровождаться с пометкой “реклама” и иметь указание на рекламодателя такой рекламы или сайт, страницу сайта в интернете, где есть информация о рекламодателе. Эти же правила распространяются и на социальные сети.

Теперь лицо, которое разместило эту рекламу, привлекут к ответственности.

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