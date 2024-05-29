В Коми водитель не справился с управлением и не доехал до села
- 22:45 29 мая
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- Олег Помидоров
Фото ГИБДД по Коми
В Корткеросском районе водитель автотранспорта “Форд” оказался в кювете.
Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 28 мая в районе 14 часов дня, 39-летний мужчина управлял автомобилем “Форд”. В момент движения он ехал из Корткероса в сторону Мордино в Корткеросском районе Республики Коми. На восьмом километре трассы Корткерос-Мордино-Лопыдино, водитель не справился с управлением, из-за чего съехал в кювет.
От серьезных травм мужчину спасло то, что он был пристегнут. Однако сейчас медики рассматривают возможность наличия закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясение мозга.
Оказалось, что автомобилист совсем недавно получил водительское удостоверение. Он управляет транспортом с 2023 года.