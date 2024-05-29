Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту нарушения прав жильцов одного из домов в Коми
- 21:30 29 мая
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- Олег Помидоров
Председатель ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в поселке Троицко-Печорск.
Ранее в Следственный Комитет поступило обращение от жильцов дома по вопросу длительного не расселения. Сейчас здание 1974 года постройки находится в аварийном состоянии. Так, деревянные перекрытия прогнили, стены рушатся, водоотведение не работает, а из-за прорыва канализации стоки начали поступать в пустые помещения первого этажа.
Здание признали аварийным в 2022 году, а по программе переселение планируется в 2036. Проживание в этом доме угрожает жизни и здоровью жильцов, а обращения в нужные органы не принесли результатов.
Теперь глава ведомства запросил доклад об этой ситуации. Расследование уголовного дела по этому факту проходит в региональном управлении Следственного Комитета.