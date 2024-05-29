Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту нарушения прав жильцов одного из домов в Коми

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Председатель ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в поселке Троицко-Печорск. Ранее в Следственный Комитет поступило обращение от жильцов дома по вопросу длительного не расселения. Сейчас здание 1974 года постройки находится в аварийном состоянии. Так, деревянные перекрытия прогнили, стены рушатся, водоотведение не работает, а из-за прорыва канализации стоки начали поступать в пустые помещения первого этажа.

Здание признали аварийным в 2022 году, а по программе переселение планируется в 2036. Проживание в этом доме угрожает жизни и здоровью жильцов, а обращения в нужные органы не принесли результатов.