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Бывших правоохранителей из Коми судят за мошенничество с пенсией

Бывших правоохранителей из Коми судят за мошенничество с пенсиейфото из архива "Про Город Сыктывкар"

Обвиняемые мужчины получали пенсионные начисления с повышенным районным коэффициентом. Хотя они не проживали в этот момент в Воркуте.

Как рассказали в региональном управлении Следственного Комитета, двух пенсионеров правоохранительных органов обвиняют в мошенничестве при получении соцвыплат в крупном размере.

Следствие считает, что с 2019 по 2023 год мужчины незаконным путем получали пенсионные начисления с учетом применения повышенного районного коэффициента. На протяжении всего времени, обвиняемые предоставляли заведомо ложные сведения, что они якобы постоянно проживали в Заполярье. Таким образом, они незаконно получили от государства почти 800 тысяч рублей. Один фигурант дела в качестве пенсии получил около 450 тысяч, второй – более 350 тысяч. Денежными средствами они распорядились по своему усмотрению.

Сейчас по уголовному делу собрана достаточная база, благодаря чему его передали в суд.

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