Бывших правоохранителей из Коми судят за мошенничество с пенсией

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Обвиняемые мужчины получали пенсионные начисления с повышенным районным коэффициентом. Хотя они не проживали в этот момент в Воркуте.

Как рассказали в региональном управлении Следственного Комитета, двух пенсионеров правоохранительных органов обвиняют в мошенничестве при получении соцвыплат в крупном размере.