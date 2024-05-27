В Коми за неделю выявили 72 пьяных водителей

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В отношении некоторых возбудили уголовное дело. За последние семь дней сотрудники региональной Госавтоинспекции отстранили от управления транспортом 72 нетрезвых водителей. В отношении 13 человек было возбуждено уголовное дело, так как они повторно управляли автомобилем в пьяном состоянии либо отказались проходить медосвидетельствование.

За одни только выходные правоохранители выявили и отстранили от дорожного движения 29 водителей. Они также находились в состоянии алкогольного опьянения либо не стали проходить медицинское освидетельствование.

В качестве одного из примеров – вчерашняя автоавария. Поздней ночью 26 мая пьяный водитель в Эжвинском районе Сыктывкара не справился с управлением и врезался в дерево. Оказалось мужчина был пьяным.