Клещи боятся как огня: копеечное средство, а защищает лучше магазинного спрея

Эфирные масла представляют собой надежный способ защиты от клещей, благодаря своему аромату, который эффективно отпугивает этих насекомых. Исследования показывают, что масла эвкалипта, гвоздики, герани, лаванды, мяты и чайного дерева обладают наибольшей действенностью в этом отношении. Приобрести их можно в аптеке или специализированном магазине примерно за 45 рублей.

Для увеличения эффективности и продолжительности действия эфирных масел рекомендуется добавлять их в специальную основу, такую как спирт, уксус или глицерин. Это позволяет сохранить защитные свойства масел на длительное время.