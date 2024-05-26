Сыктывкарец, убивший женщину в службе доставки, был уголовником

Напомним, 26 мая в сети появилась информация о трагедии в одном из помещений, где готовили роллы на доставку.

Региональное управление Следственного Комитета сообщило, что сейчас в Сыктывкаре выясняются обстоятельства преступления в рамках уголовного дела. 24 мая в службе доставке по улице Тентюковской в Сыктывкаре, 35-летний мужчина нанес 31-летний сотруднице компании несколько ударов ножом в область шеи, головы и грудной клетки.